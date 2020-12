Gerry Scotti dice addio alla tv Ecco cos’ha detto il conduttore

da chenews.it

Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto per le sue tante trasmissioni televisive. Gerry Scotti continua a raccontarsi e questa volta la confessione è incedibile: il conduttore dice addio alla televisione? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’amato volto noto Mediaset ha trascorso davvero un brutto periodo a causa del Nuovo Coronavirus. Infatti, dopo qualche giorno trascorso a casa ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere per l’aggravarsi della malattia. Per fortuna, oggi il conduttore sta molto meglio e non vede l’ora di ritornare in televisione con la trasmissione condotta da Belen Rodriguez, ‘Tu Si Que Vales‘.

Il conduttore è ritornato a casa sua circa 15 giorni fa ed ha comunicato, tramite la sua pagina Instagram, il suo ritorno. Ringraziando tutti quelli che gli sono stati vicini, i medici e gli infermieri che l’hanno aiutato a rimettersi in sesto.

Presto diventerà nonno

Gerry Scotti è finalmente ritornato alla vita di sempre dopo essere stato in ospedale a causa del Nuovo Coronavirus. L’amato e seguitissimo conduttore, però, ha trovato un vero amico, infatti, Gerry è stato molto vicino a Carlo Conti che in quei giorni era ricoverato in ospedale per lo stesso motivo. Infatti, in quel periodo non ha potuto condurre il suo amato ‘Tale e quale show‘. Anche per Carlo Conti la terribile esperienza è finita ed anche lui, proprio come Gerry è ritornato a fare il mestiere che più gli piace fare.

Per il conduttore di ‘Caduta Libera‘, invece, questo è un periodo davvero bellissimo, infatti, il conduttore sta per diventare nonno per la prima volta e forse si prenderà una vacanza. Il volto noto della tv italiana, infatti, ha dichiarato: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza“. Ovviamente Gerry si riferisce alla lieta notizia arrivata da poco.

