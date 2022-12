Vuoi guardare il video di “Generazione Z” Rai 2 puntata 20 dicembre 2022?

“Generazione Z” Rai 2 puntata 20 dicembre 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Generazione Z” Rai 2, puntata 20 dicembre 2022, è il programma dedicato ai giornalisti condotto da Monica Setta. E’, poi, uno spazio volto a raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina. Tra, inoltre, didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli amici. Un modo, poi, per approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi. Con, inoltre, l’obiettivo di cogliere che cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o dell’economia.

“GENERAZIONE Z” RAI 2 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 DICEMBRE 2022

