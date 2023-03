Vuoi guardare il video di “Generazione Z” puntata di ieri 28 marzo 2023?

“Generazione Z” puntata di ieri 28 marzo 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Generazione Z” puntata di ieri 28 marzo 2023, è il programma dedicato ai giornalisti condotto da Monica Setta. E’, poi, uno spazio volto a raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina. Tra, inoltre, didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli amici. Un modo, poi, per approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi. Con, inoltre, l’obiettivo di cogliere che cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o dell’economia.

Spazio, poi, alle domande alle istituzioni per capire che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro. Comunque, è il programma dedicato ai giornalisti condotto da Monica Setta. E’, poi, uno spazio volto a raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina. Tra, inoltre, didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli amici. Un modo, poi, per approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi.

“GENERAZIONE Z” RAI 2 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 28 MARZO 2023

