Vuoi guardare il video di “Generazione Bellezza Rai 3” puntata 10 gennaio 2020?

“Generazione Bellezza Rai 3” puntata 10 gennaio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 10 gennaio 2020, è andata in onda una puntata di “Generazione Bellezza Rai 3”, la trasmissione che racconta l’azione di chi non si è accontentato di quello che aveva davanti gli occhi. E , dunque, ha iniziato ad agire per valorizzare il patrimonio che lo circonda. Senza aspettare l’aiuto dal cielo o dallo Stato. Talvolta convincendo le istituzioni a collaborare, altre volte facendo tutto da soli. Conduce Emilio Casalini.

“GENERAZIONE BELLEZZA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 GENNAIO 2020

