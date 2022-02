Vuoi guardare il video di “Frieden – Il prezzo della pace” RaiPlay episodio 2?

“Frieden – Il prezzo della pace” RaiPlay episodio 2 (VIDEO)

da raiplay.it

“Frieden – Il prezzo della pace” RaiPlay, episodio 2, è la serie ambientata nella primavera del 1945, in Svizzera, dove si respira aria di nuovi inizi. In particolare, poi, le generazioni più giovani. Inoltre, Klara Frey proviene da una famiglia di artigiani, ma lavora in una casa di accoglienza per rifugiati. Dove, poi, conosce bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento. Inoltre, questi incontri sconvolgono la sua fede nella bontà delle persone.

E, poi, scatenano un feroce conflitto con la sua famiglia e suo marito Johann Leutenegger. Quest’ultimo, inoltre, rileva l’azienda di famiglia dal padre di Klara. Poi, il senso di giustizia di Klara la lega a suo cognato Schwager Egon Leutenegger. Quest’ultimo, inoltre, è un funzionario federale impegnato a garantire che i nazisti fuggiti in Svizzera ottengano la giusta punizione. Comunque, è la serie ambientata nella primavera del 1945, in Svizzera, dove si respira aria di nuovi inizi. In particolare, poi, le generazioni più giovani.

