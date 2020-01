Frank Horò oroscopo 10 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Frank Horò oroscopo 10 gennaio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Basta litigare! Dall’inizio dell’anno non fai altro, sia in amore che sul lavoro. Dentro di te senti che è arrivato il momento di smetterla, ma avrai bisogno dell’aiuto di un esperto. Non rinunciare, comunque, con i toni giusti, a far valere le tue ragioni. I single di questo segno, a Gennaio, preferiranno fugaci avventure. La ricerca del vero amore può attendere. Chi ha una relazione di lungo corso, invece, dovrà stare attento alle liti, in particolar modo se dovute a questioni di soldi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei il segno della testardaggine: non c’è dubbio su questo. Spesso tale caratteristica ti ha portato non pochi problemi, anche sul lavoro. Ma per questo mese, invece, ti tornerà utilissima. Approfittane per parlare col tuo capo della tua posizione in ufficio, o con la aziende che riforniscono la tua attività privata. I pianeti sono dalla tua parte! Situazione astrale perfetta anche per avere un dialogo costruttivo col partner. Occhio, però, ad usare sempre le parole giuste…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La solita routine ti annoia e senti dentro di te la necessità di cambiare. Il lavoro che fai non ti soddisfa più e, già da qualche tempo, hai deciso di guardarti attorno, anche con atti concreti. Il consiglio che ti do, però, è quello di aspettare. D’altronde, i passi che hai già compiuto non ti porteranno lontano. Non hai più Giove contro, ed è già una grossa mano, ma per novità sostanziali dovrai aspettare sino ad aprile. Non avere fretta!

Frank Horò oroscopo 10 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sul lavoro, se sei un imprenditore, hai dovuto prendere decisioni impopolari e dolorose. Ad esempio, dei tagli al personale. Ma, in generale, per i nati sotto questo segno, Gennaio è un mese all’insegna del risparmio. Non ti incaponire, però, come, al solito, a voler fare tutto in autonomia. In questi frangenti, infatti, è fondamentale avvalersi dell’aiuto di un professionista. Le cose vanno decisamente meglio sotto la sfera dei sentimenti, soprattutto dal 16 in poi. Occhio, però, come sempre, ai nervi, che un po’ troppo spesso stanno avendo il sopravvento. In certi periodi, l’autocontrollo è fondamentale!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Marte ti sorride, approfittane! In ambito lavorativo vieni da un periodaccio fatto di porte in faccia e situazioni che sembrano chiuse. Sembrano, però, perché proprio l’influenza di Marte ti aprirà nuovi orizzonti e possibilità. Non precluderti nulla, anche proposte che sembrano molto lontane dalle tue precedenti esperienze. Il lavoro potrebbe chiamare dall’estero: non riattaccare! Attenzione all’amore, soprattutto se dovessi accorgerti di dare più di quanto ricevi…

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Attenzione, perché nei prossimi giorni il tuo capufficio potrebbe chiamarti per premiare la gran fatica che stai facendo nell’ultimo periodo. Questo, ovviamente, vale solo per coloro che si stanno dando davvero da fare sul posto di lavoro. Il mese di Gennaio ti sta dando molto, ma chiede in cambio il massimo impegno. L’unica accortezza che ti chiedo riguarda la sfera dei sentimenti: se la relazione è in bilico, e ci tieni a tenerla in vita, non calcare eccessivamente la mano con inutili litigi. Se hai qualcosa di importante da chiarire, ti consiglio caldamente di farlo lunedì prossimo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Saturno è pesantemente nel tuo segno ormai dalla fine del 2019. La stanchezza e lo stress che porta con sé si fanno sentire, ed è impossibile non accorgersi dell’enorme fatica che stai sopportando. Il mio consiglio è di fare buon viso a cattivo gioco, specialmente sul posto di lavoro. Proveranno in tutti i modi a farti scattare i nervi, ma con una bella dose di saggezza riuscirai a rimanere calmo. Anche a casa, tieniti lontano dai litigi: sopportare colleghi, clienti, pubblico e superiori è già compito abbastanza arduo…Resisti!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il lavoro che fai non ti appaga minimamente. Il capufficio sembra non accorgersi del tuo impegno o, forse, gli fa comodo così. L’azienda che dirigi sta vivendo un periodo di flessione e stai seriamente valutando il da farsi. Credo sia il caso di aspettare tempi migliori, che sicuramente arriveranno. La tua situazione astrale suggerisce di non prendere decisioni definitive, al momento. Se sei single, concentrati su un amore estivo che potrebbe tornare a bussare alla tua porta. Se sei in coppia, invece, consolati al pensiero di trovare un ambiente sereno una volta di ritorno a casa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei hai sbagliato un investimento, Gennaio è il mese giusto per rimettere a posto le cose. Inutile consigliarti maggiore prudenza la prossima volta, perché il tuo è un segno istintivo e sempre in cerca di novità. Cerca stabilità almeno in amore, dove sei nel periodo giusto per metter su famiglia. Se hai appena avuto un figlio, te lo stai godendo come è giusto che sia. Altrimenti, beh è arrivato il momento di porre un freno alla tua voglia di avventure per suggellare la tua relazione con un nuovo arrivo. Il tuo cielo è sempre in movimento ma, in certi casi, è meglio fare un po’ d’ordine…

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La cattiva sorte che ti accompagna ormai da quasi quattro anni sembra essersi (finalmente!) dimenticata di te. In ambito lavorativo, infatti, colleghi e superiori si sono accorti di quanto vali e, perciò, se c’è un problema, si rivolgeranno a te per cercare di risolverlo. Non nasconderti dietro una falsa modestia: hai tutte le carte in regola per riuscire in qualsiasi compito! Chi viene da una separazione, soprattutto se burrascosa, troverà la forza e, soprattutto, la voglia di innamorasi di nuovo…

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei il segno a cui, più di tutti, piace fare la vittima. Affronti i problemi in maniera passiva, scaricando ogni responsabilità sugli altri. E’ il momento, invece, di cambiare atteggiamento verso il prossimo. Se qualcuno ti chiede di fare una cosa a te sgradita, impara a dire di no. In ambito lavorativo, poi, cerca di far valere sempre le tue ragioni (ovviamente in maniera civile e garbata), ché le tue necessità sono importanti tanto quanto quelle degli altri. Non è un buon mese per chi ha figli in età adolescenziale: ti stanno dando qualche preoccupazione di troppo. Porta pazienza, ma non dimenticare la fermezza!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se lavori a stretto contatto con il pubblico, stai vivendo giorni di grandi soddisfazioni. Non mi sorprende, perché, in generale, per te sarà un anno assolutamente positivo sotto questo punto di vista. Del resto, sei un segno a cui piace moltissimo stare in mezzo alla gente e, quando neghi questo fatto, è solo perché non ricevi la giusta approvazione. Nei prossimi mesi, lavora molto sul lancio (o rilancio) della tua immagine pubblica: non rimarrai deluso…

