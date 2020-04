Francesca Tocca e Raimondo Todaro Bianca Guaccero critica Valentin dopo l’addio

Francesca Tocca e Raimondo Todaro Bianca Guaccero critica Valentin dopo l’addio

da dilei.it

Bianca Guaccero interviene per difendere Francesca Tocca dopo l’addio a Raimondo Todaro e le rivelazioni su Valentin. La conduttrice di Pronto Detto Fatto ha un legame speciale con il ballerino di Ballando con le Stelle. E già qualche settimana fa aveva scelto di commentare, durante una diretta Instagram, l’addio fra la Tocca e Todaro.

Nel corso di una nuova puntata di Pronto Detto Fatto, Bianca è tornata sull’argomento. Di fronte alle domande di Jonathan sul gossip del momento, che ha coinvolto Ballando e Amici 2020, la presentatrice non si è tirata indietro. Secondo la Guaccero, Valentin non si sarebbe comportato bene. Il ballerino infatti ha scelto di svelare la love story con Francesca, affermando che sarebbe stata lei a cercarlo.

“Bisogna avere la giusta protezione per questa storia”

“Io te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena – ha rivelato la conduttrice -. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei’”.

“Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare”, ha concluso Bianca Guaccero. Valentin infatti, dopo aver raccontato la relazione con la Tocca, ha rivelato di averla lasciata per via della sua famiglia. Francesca non è solo sposata con Todaro da oltre dieci anni, ma i due hanno anche una figlia: Jasmine.

Sulla questione interviene anche Jonathan Kashanian

Sulla questione è intervenuto anche Jonathan Kashanian, che ha ricordato la lite di Valentin ad Amici 2020 con Maria De Filippi. Dopo uno scontro durissimo infatti, la padrona di casa ha invitato il ballerino ad abbandonare lo show. “Lui ha fatto una figuraccia, comunque – ha raccontato -. Si è comportato male in diretta. Maria ha detto che: ‘Questa è la porta e da lì te ne puoi andare’”.

Raimondo non ha commentato la vicenda e su Instagram sembra concentrato esclusivamente sul suo lavoro e sulla figlia Jasmine. Anche Francesca Tocca, dopo alcuni post – mai espliciti – ha deciso di voltare definitivamente pagina. Dopo le rivelazioni sulla relazione con la ballerina, invece, Valentin ha cancellato tutto e ha bloccato i commenti sul suo profilo.

BIANCA GUACCERO COMMENTA L’ADDIO FRA RAIMONDO TODARO E FRANCESCA TOCCA