Fiorello farà Sanremo 2021 con Amadeus e svela un retroscena su Bugo e Morgan

Fiorello annuncia che farà Sanremo 2021 con Amadeus e svela un retroscena su Bugo e Morgan. Lo showman si è confessato durante una diretta Instagram organizzata proprio con il conduttore. Dopo le insistenze dell’amico e numerose chiamate, ha svelato di aver accettato di nuovo la sfida del Festival, dopo l’ottimo risultato ottenuto nel 2020.

“Che faccio? È pesante fare Sanremo – ha ammesso -. Te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l’ultima cosa – ha confessato -. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”.

Il ricordo del caso Bugo-Morgan

Fiorello ha poi parlato del caso Bugo e Morgan, esploso proprio a Sanremo 2020, con la versione modificata di Sincero e la squalifica per defezione. “Io ero lì dietro le quinte, tranquillo, mangiavo rilassato – ha rivelato Fiorello, ricordando quel momento -. Non stavo guardando la televisione. A un certo punto sento uno degli autori, Clericetti, che mi dice: “È successo qualcosa!”. Siccome si era sentito male l’assistente di studio, ho pensato che si fosse sentito male un altro!”.

“Sono entrato sul palco con questa convinzione, tu eri nel panico – ha aggiunto rivolto ad Amadeus -. Per questo ho detto “Chi si è sentito male?”. La cosa bella è che quando sono uscito a controllare, ho trovato Morgan, che scendeva dalle scale. Era agitatissimo e continuava a dirmi “Non ho il fiatone”! Ti rendi conto che a quel festival è successo di tutto – ha aggiunto Fiorello -, dalle polemiche per “il passo indietro”, Junior Cally… Come fai a rifare Sanremo, non sarà mai meglio di quello. Cosa possiamo fare di più? Noi abbiamo riunito i Ricchi e Poveri! Li possiamo distruggere, li riportiamo sul palco con il distanziamento sociale”.

Sanremo 2021 con Fiorello dunque si farà, ma Amadeus dovrà sottostare ad alcune richieste che lo showman ha già espresso. “Tu mi devi promettere che qualsiasi cosa ti dirò di fare, la farai – ha detto -. Prepara già delle mutande a pantaloncino con scritto Ariston davanti e Bugo dietro. Ma Bugo e Morgan devono esserci anche il prossimo anno! Non dico che devono fare pace, ma ci devono essere in qualche modo”.

