Vuoi guardare il video di “Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay episodio 12?

“Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay episodio 12 (VIDEO)

da raiplay.it

“Fino all’ultimo battito serie tv” RaiPlay, episodio 12, è la storia di Diego Mancini, un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia. Poi, tutto il suo potere e tutta la sua bravura, però, non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo. Inoltre, è un bambino di sette anni, cardiopatico e in attesa di trapianto. Poi, quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, Vanessa.

“FINO ALL’ULTIMO BATTITO SERIE TV” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO EPISODIO 12

