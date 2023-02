Vuoi guardare il video di “Festival di Sanremo” Rai 1 serata finale 11 febbraio 2023?

“Festival di Sanremo” Rai 1 serata finale 11 febbraio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Festival di Sanremo” Rai 1 serata finale 11 febbraio 2023, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Comunque, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata.

Tuttavia, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Perciò, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Quindi, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora.

“Festival di Sanremo” Rai 1 serata finale 11 febbraio 2023, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Comunque, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata.

Tuttavia, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Perciò, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora. Poi, conduce il direttore artistico, Amadeus, in compagnia di Gianni Morandi. Inoltre, si esibiscono in gara 28 artisti nella Categoria Unica Sezione Campioni. Non mancano, poi, tanti ospiti e una co-conduttrice diversa per ogni serata. Quindi, è l’edizione numero 73 della celebre kermesse canora.

“FESTIVAL DI SANREMO” RAI 1 DIRETTA GUARDA IL VIDEO DELLA SERATA FINALE 11 FEBBRAIO 2023

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO