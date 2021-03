“Festival di Sanremo” ‘Famiglia Cristiana’ critica duramente Achille Lauro

“Festival di Sanremo” ‘Famiglia Cristiana’ critica duramente Achille Lauro

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Il direttore del settimanale di ispiraziona cattolica Famiglia Cristiana don Antonio Rizzolo, intervistato da AdnKronos, ha duramente criticato l’espediente scenico di Achille Lauro. Che durante la sua prima esibizione come ospite d’onore al Festival di Sanremo ha versato finte lacrime di sangue. Questo effetto scenografico, com’era prevedibile, è stato ferocemente censurato da Famiglia Cristiana che ha speso parole severe contro Achille Lauro. Arrivando al punto di definire blasfeme le lacrime posticce di sangue:

“In ogni caso, è una scelta eccessiva, per certi versi scioccante, che l’artista si poteva tranquillamente risparmiare. E che potrebbe anche essere interpretata in maniera negativa, al di là di possibili riferimenti cercati e voluti. Come una offesa ai credenti cristiani, per la possibile allusione alla statue della Madonna e a immagini sacre legate alle lacrimazioni. L’effetto potrebbe richiamarle, sfiorando il blasfemo”, sostiene don Rizzolo. Per di più, “si è vista anche l’applicazione al centro dell’asta del microfono di Achille Lauro di un rilievo a una forma di cuore.

“Un rilievo che sembra richiamare il Sacro Cuore di Gesù, nel suo disegno con la cresta sopra che rappresenta il fuoco dell’amore. Sembra una immagine molto simile anche a quelle degli ex-voto che vengono donati ai santuari. Se uniamo le lacrime di sangue a questo cuore, otteniamo un effetto ancora più blasfemo e certamente fuori luogo, per una immagine inadeguata al contesto. Oltre che ritenuta offensiva per una parte dei credenti in quel momento posti davanti alla tv”. Ecco il quadro del cantante proposto durante la prima serata del Festival di Sanremo oggetto di una dura reprimenda dal direttore di Famiglia Cristiana.

Festival di Sanremo quanto guadagnano le case discografiche per ogni concorrente in gara