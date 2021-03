Festival di Sanremo: Amadeus critica duramente una frase andata in onda nello spot Liguria

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo è andato in onda lo spot dedicato alla regione Liguria. Ma una frase pronunciata all’interno del segmento ha profondamente infastidito Amadeus. Queste le parole pronunciate dall’attore Maurizio Lastrico che hanno indispettito il conduttore di Sanremo:

“Tranquilla, che a Sanremo dopo la terza canzone dormono tutti”. L’infelice battuta non è piaciuta ad Amadeus il quale, tornati in studio, ha così commentato lo spot: “Volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone”. La questione però non è stata archiviata così. Perché oggi, nel prosieguo della conferenza stampa introduttiva della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha ribadito la critica allo spot.

“Battuta evitabile, un piccolo autogol. Il Festival di Sanremo è un fiore all’occhiello per la Liguria. È come dire: venite a fare il bagno nel mare della Liguria, peccato che l’acqua è fredda. Da sempre, non solo quest’anno, nessuno si addormenta dopo la terza canzone. Era una piccola cosa evitabile”.

