“Festival di Sanremo” Amadeus commenta gli ascolti in conferenza stampa

Emanuela Bruco per trendit.it

Altra puntata, altra conferenza stampa. E questa volta Amadeus ha dovuto rispondere ai titoli di questa mattina circa gli ascolti della seconda puntata del Festival di Sanremo 2021. Come abbiamo riportato qualche ora fa, infatti, la kermesse musicale più famosa d’Italia ha visto un drastico calo negli ascolti. Il paragone è stato fatto con le edizioni precedenti. Che, dobbiamo anche dirlo, si sono svolte in condizioni normali e non con tutte le restrizioni da Covid-19.

Ma torniamo a noi. Questa mattina Amadeus, con il supporto di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, avrebbe risposto ai titoloni di giornali e a chi avrebbe già iniziato ad additare il Festival di Sanremo 2021 come un “flop”. Secondo quanto riportato da TVBlog, il direttore artistico avrebbe affermato:

“I dati auditel sono clamorosi… in senso positivo. La gente è a casa? Sì, ma è arrabbiata. E se uno è arrabbiato, non partecipa alla festa. Questa è la verità. #Sanremo2021 è il programma televisivo più forte che ci possa essere. Se la serata di ieri del Festival fosse andata in onda paro-paro l’anno scorso probabilmente, in un contesto di normalità, avrebbe fatto il risultato dell’anno scorso. Ne sono convinto”.

Stefano Coletta, dal canto suo, avrebbe pienamente appoggiato tutto il lavoro svolto fino a questo momento da Amadeus e Fiorello:

“Dati Auditel? Questa edizione è incomparabile e lo dico per davvero, non è una tecnica comunicativa di difesa. Quest’anno è tutto meno razionale e tecnico. Però dai dati colgo che dall’anno scorso c’è una esplosione di giovani davanti a Rai1”.

