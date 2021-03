Festival di Sanremo 2021 crollano gli ascolti nella seconda serata

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo, insomma, è stata consegnata agli archivi. Ed è quindi il momento di conoscere gli attesissimi dati d’ascolto del secondo appuntamento della 71esima edizione della kermesse canora.

Ebbene, la seconda serata del Festival di Sanremo totalizza uno share, nella prima parte, del 41.2% con 10.113.000 spettatori. Nella seconda parte arriva al 45.7%, con 3.966.000 spettatori. La media degli ascolti della seconda serata è del 42,1% con 7 milioni ed 856 mila spettatori.

Sarà andata meglio o peggio rispetto agli altri anni? Vediamo i dati d’ascolto delle seconde serate degli ultimi anni.

Lo scorso anno, la seconda serata del Festival arrivò a segnare uno share pari al 53,3% raggiungendo ben 9.693.000 spettatori. Nel 2019, invece, la gara raggiunse 9.144.000 spettatori realizzando uno share del 47,3%. 9.687.000 di telespettatori per la seconda serata del Festival 2018 con uno share del 47,70%. Risulta quindi facile osservare un trend in netto crollo rispetto allo share dello scorso anno: oltre 2 milioni e 11 punti in meno.

