Vuoi guardare il video di “Felicia Impastato” RaiPlay?

“Felicia Impastato” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Felicia Impastato” RaiPlay è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia. Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Comunque, è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia.

Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Tuttavia, è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia. Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Perciò, è la storia della madre di Peppino Impastato.

“Felicia Impastato” RaiPlay è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia. Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Comunque, è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia.

Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Tuttavia, è la storia degli eventi successivi al 9 maggio 1978. Quando Peppino Impastato muore per mano della mafia. Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni, inoltre, troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici. Perciò, è la storia della madre di Peppino Impastato.

“FELICIA IMPASTATO” GUARDA IL VIDEO

“IO SONO MIA” FILM IN STREAMING GUARDA IL VIDEO