Vuoi guardare il video di “Fatti sentire Rai 2 2021”?

“Fatti sentire Rai 2 2021” (VIDEO)

da raiplay.it

“Fatti sentire Rai 2 2021” è un programma che nasce per dare voce a tutti gli artisti emergenti. Quelli, poi, faticano a trovare gli spazi per ‘farsi sentire’ dal grande pubblico. Dopo, inoltre, le fasi eliminatorie, vediamo sul palco i 10 finalisti che si esibiscono davanti ad una giuria. Una giuria, poi, di grandi esperti del settore radiotelevisivo e della stampa. Conducono, inoltre, Carolina Rey e Marco Vito. Comunque, è un programma che nasce per dare voce a tutti gli artisti emergenti.

