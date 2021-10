Facchinetti aggredito la testimonianza di Benji “Conor McGregor è drogato e alcolizzato”

da tgcom24.com

La storia di Francesco Facchinetti, aggredito a sorpresa dal campione di MMA Conor McGregor, si arricchisce di nuovi particolari grazie alla testimonianza di Benji Mascolo. Il cantante era infatti presente alla festa con la moglie Bella Thorne. “Non mi interessa che sia tra i più ricchi al mondo, questa persona va fermata. Ha bisogno di andare in rehab, è drogato fino al midollo e alcolizzato da fare schifo”.

L’INVITO IN HOTEL – Benji, Facchinetti e le rispettive consorti erano a cena a Roma, in occasione della Festa del Cinema, quando McGregor li ha invitati nel suo hotel. “Ha mandato un messaggio a una persona a me cara dicendo: ‘Vieni in hotel da me insieme ai tuoi amici a fare festa’. Quindi finiamo la cena e andiamo in hotel per incontralo”, ha raccontato Mascolo sui social. All’inizio la combriccola si diverte molto: “Cominciamo a parlare e i toni sono amichevoli. Stiamo scherzando e tutto procede per il meglio circa due ore”.

L’AGGRESSIONE IMMOTIVATA – Le cose prendono una piega inaspettata quando Benji e Bella dicono di voler andare a dormire. A quel punto il pugile cerca di convincerli a rimanere. “Francesco, che a era a fianco a me dice: ‘Ma sì, dai, noi rimaniamo se voi volete andare a dormire’. Conor, dal niente, senza alcun valido motivo gli tira un pugno in faccia. Ero a 30 centimetri di distanza, sono ancora scioccato”.

A quel punto, racconta ancora il cantante, le guardie del corpo di McGregor si sono avventate su di lui per fermarlo. “L’hanno preso e l’hanno portato via di forza, saranno state almeno cinque o sei persone perché altrimenti sarebbe andato avanti”.

BENJI: “HO DETTO A FRANCESCO DI DENUNCIARE” – Dopo i primi soccorsi un bodyguard li ha scortati fino all’uscita di emergenza. Mentre gli altri erano occupati a tenere fermo il lottatore. “Francesco era in stato confusionale”, ha continuato Mascolo. “Gli ho detto che era suo dovere civico denunciare. Perché se questa cosa succede di nuovo e tu non l’hai denunciata in parte è anche responsabilità tua. Il nostro obbligo è fermare persone del genere”.

“MCGREGOR E’ DROGATO E PERICOLOSO” – “Non mi interessa che sia tra i più ricchi al mondo, va fermato. Ha bisogno di andare in rehab per ripulirsi, è drogato e alcolizzato. Io non giudico nessuno. Tutti abbiamo i nostri problemi e ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo. Ma quando diventi un pericolo pubblico meriti di essere punito”.

