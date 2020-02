Vuoi guardare il video di “Enjoy Ridere fa bene” puntata 16 febbraio 2020?

“Enjoy Ridere fa bene Italia 1” puntata 16 febbraio 2020

da mediasetplay.mediaset.it

“Enjoy Ridere fa bene Italia 1”, puntata 16 febbraio 2020, è il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono. In studio due squadre di comici si sfidano in una serie di prove. Si va dalla recitazione fino al ballo e, inoltre, il canto, sempre facendo ridere e divertire. Obiettivo? Finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends.

