“Encanto” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

Genere: Animazione

Anno: 2021

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Voci italiane: Margherita De Risi, Franca D’Amato, Nanni Baldini, Ilaria De Rosa, Angie Cepeda, Alessia Amendola, Diana Del Bufalo, Luca Zingaretti, Alvaro Soler

Durata: 99 minuti

Paese: Canada, USA

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia. In una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

“Encanto” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Due tra i coautori di Zootropolis tornano a rileggere la realtà con una fantasia a briglia sciolta, guardando questa volta al realismo magico: da un lato Encanto è una serissima storia sul peso del passato nel costruire il futuro, sul senso di una tradizione che non può diventare un impedimento. Dall’altro Encanto è uno scatenato cartoon pieno di gag visive e verbali, un musical animato con canzoni energiche e vorticose di Lin-Manuel Miranda. Uno spettacolo ricco, dai molteplici livelli di lettura, degno 60° lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios.

Recensione di Domenico Misciagna. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Encanto” – La recensione di MyMovies.it

Il viaggio di Mirabel è un viaggio alla scoperta di sé e della propria luce, dopo che per anni ha vissuto all’ombra di quella dei suoi famigliari. Eppure Mirabel una specialità ce l’ha (ce lo dicono i suoi grandi occhiali tondi) ed è uno sguardo diverso dagli altri, esterno al gruppo di famiglia, marginale, si direbbe. Ma anche lucido, affezionato, empatico.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Sottilineamo la magia della normalità che viene raccontata dal nuovo Classico Disney nel portare in sala la storia di Mirabel. Unico membro dei Madrigal a non possedere poteri magici ma non per questo meno speciale e importante nell’economia della famiglia di cui fa parte. Un film in cui manca un vero e proprio antagonista, in cui il conflitto si sviluppa nell’intimo della protagonista e della sua casita. Ma che conferma il solito livello tecnico-artistico di casa Disney.

Recensione di Antonio Cuomo Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

