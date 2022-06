“Elvis” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros

Genere: Drammatico, storico, musical

Anno: 2022

Regia: Baz Luhrmann

Cast: Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee, Yola, Shonka Dukureh, Alton Mason, Gary Clark Jr., Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Elizabeth Cullen, Chaydon Jay, Mark Leonard Winter, Melina Vidler, Nicholas Bell, Christopher Sommers, Josh McConville, Miranda Frangou, Gareth Davies, Adam Dunn

Paese: Australia, USA

Durata: 159 minuti

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Il film esplora la vita e la carriera musicale di Elvis Presley. Viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre vent’anni anni. Dall’ascesa alla fama di Elvis, che lo consacrerà come il Re del Rock. La stella brillante del Re spicca ancora più fulgida. Sullo sfondo della rivoluzione culturale del paese e della perdita dell’innocenza americana. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley.

“Elvis” scheda e recensioni del film di ComingSoon.it

A vent’anni da “Moulin Rouge!” Baz Luhrmann si rituffa nella frenesia di un cinema musicale. Affrontando l’ardua impresa di un biopic su un personaggio così iconico come Elvis Presley. Tentativo lodevole quello di scegliere un volto nuovo, Austin Butler. Che ce la mette tutta per trasmettere l’anima del cantante senza scimmiottarlo. Narrazione fin troppo tradizionale, antagonista il suo impresario. In un film dall’alterna riuscita nel ritmo, che intrattiene ma non stupisce, coinvolge ma non travolge.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Elvis” – La recensione del film di MyMovies.it

Baz Luhrmann fin da ragazzino che viveva nel Nuovo Galles del Sud in Australia, aveva il desiderio di incontrare Elvis. Presley. La sua morte aveva reso impossibile quel sogno. Il cinema ora gli ha consentito di farlo divenire trasposta realtà. Spettacolo, intrattenimento, interpretazioni magistrali. Il cinema di Baz Luhrman raggiunge il suo punto più alto.

Recensione di Giancarlo Zappoli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Elvis non è solo un film sul Re del rock and roll. Ma anche su colui che ne è stato la fortuna e la rovina. Al tempo stesso non è nemmeno un biopic classico. Perchè Luhrmann è un regista troppo esuberante e presente per non fare in modo che, almeno in alcuni momenti, il suo stile così sopra le righe diventi un’ennesima gabbia per il personaggio al centro del film. Ma nel finale, quando arrivano le immagini del vero Presley, le emozioni arrivano tutte insieme. E si è ben disposti a perdonare anche tutte le imperfezioni e gli eccessi. Long live the King.

Recensione di Luca Liguori Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

