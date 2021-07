“Elite 4” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Carlos Montero, Darío Madrona

Cast: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi

Paese: Spagna

Durata: 50 minuti (per episodio)

Produzione: Zeta Ficción

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Scritta da Carlos Montero (Fisica o chimica) e Darío Madrona, Elite è un racconto di crescita personale, relazioni, lotte tra classi sociali diverse, amore e un caso da risolvere. La serie, un teen drama dai toni crime e le sfumature thriller, trova il suo fulcro ne Las Encinas. E’ la scuola più privilegiata della Spagna, nella quale studiano esclusivamente i figli delle famiglie più agiate, l’élite appunto.

Questo equilibrio si incrina quando, a seguito di un terremoto che ha distrutto la loro scuola, tre ragazzi della classe operaia sono assegnati a Las Encinas. Il loro arrivo nell’esclusivo liceo fa scattare una lotta di classe. Che unita ai divari sociali e ai classici problemi adolescenziali, sfocia in un omicidio. La serie targata Netflix vede tra le file del suo cast le star de La casa di carta María Pedraza, Miguel Herrán e Jaime Lorente. I quali accanto ad altri giovani volti dello schermo.

La recensione di Cinematographe.it

La nuova stagione di Élite è un diesel. Fatica a smaltire eredità e inserimento dei nuovi personaggi, ma, una volta fatto, inizia a parlare di privacy, molestie e della violenza legata al potere, sia per chi lo esercita che per chi lo subisce, proponendo una sua versione credibile su argomenti sensibili e molto fluidi. Una ripartenza frenata dalle aspettative intorno al nome, ma che, piano piano, emerge. Dopotutto siamo solo all’inizio: la stagione 5 è già confermata.

Recensione di Jacopo Fioretti. Voto: 2.7 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Elite 4” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di MoviePlayer.it

La stagione 4 abbandona i toni più cupi della stagione 3, e punta forte sul sesso e sullo scandalo. Ma risulta anche meno appassionante per quel che riguarda la trama gialla. Ma è una serie che, come al solito, si lascia vedere, un classico guilty pleasure.

Recensione di Maurizio Ermisino. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di IGNItalia

Nella quarta stagione di Elite non mancano i colpi di scena. E nemmeno l’attenzione al dettaglio, che possiamo intravedere già dai primi episodi della serie Netflix grazie al filo che lega ogni personaggio. Certo, l’originalità non è sempre presente. Ma alcune dinamiche tra i protagonisti e determinati dialoghi mettono in luce la potenza creativa della serie spagnola.

Recensione di Roberta Greco. Voto: 3.8 (su 5) – Leggi la recensione completa

