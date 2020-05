Elisa Isoardi svela quando tornerà La Prova del Cuoco e si sfoga

da dilei.it

Elisa Isoardi si prepara a tornare in tv con La Prova del Cuoco e si sfoga in un’intervista al settimanale Nuovo. La conduttrice ormai da circa due mesi è lontana dal piccolo schermo. La Rai infatti ha deciso di bloccare il suo show culinario. Un destino che hanno subito tanti altri programmi, da Vieni da Me di Caterina Balivo a Detto Fatto di Bianca Guaccero.

La Isoardi ha continuato a tenersi in contatto con il pubblico tramite Instagram, ma a breve potrebbe tornare in tv. Il prossimo 11 maggio infatti è previsto il grande ritorno de La Prova del Cuoco. Questo lontano da tutto e da tutti non è stato affatto semplice per Elisa, che ha trovato conforto nell’affetto dei fan. Ma soprattutto nella compagnia di sua zia e del cagnolino Zenit.

“Andrò a mangiare da ciascuno dei miei amici cuochi”

“Come prima cosa intendo partecipare alla Santa Messa – ha confessato -. Poi andrò a mangiare da ciascuno dei miei amici cuochi”. La data del ritorno de La Prova del Cuoco non è ancora stata ufficializzata (doveva essere l’11 maggio, più probabilmente il 18). Ma la Isoardi non vede l’ora di poter rivedere i colleghi e il gruppo che ha decretato il successo dello show.

La conduttrice non ha nascosto di essere molto preoccupata per gli chef, vera anima del programma. Che stanno vivendo un momento critico a causa dell’emergenza sanitaria e della crisi economica. “Gli chef sono la categoria più massacrata in questo momento – ha detto -. Visto che per primi hanno visto chiudere i loro locali e riapriranno i ristoranti per ultimi”.

La Isoardi è sbarcata a La Prova del Cuoco dopo l’addio di Antonella Clerici che ha scelto di lasciare la trasmissione Rai. Per dedicarsi di più al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La sua conduzione è stata segnata da qualche polemica e da un calo degli ascolti. Ma lei ha sempre tenuto duro, dimostrando di essere una grande professionista. Anche per questo lo show, nonostante numerose indiscrezioni, continuerà ad andare in onda. E se la carriera procede a gonfie vele, nel privato Elisa, archiviata la storia con Salvini, continua ad essere single. “Anche se in casa tutto il giorno, lavoro più di prima – ha raccontato di recente -. Faccio molte dirette Instagram e sì, sono single”.

