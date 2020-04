Eleonora Giorgi difende Clizia e svela quello che Paolo Ciavarro non sapeva

da dilei.it

Eleonora Giorgi difende Clizia Incorvaia dalle critiche e svela un segreto fra le due donne che nemmeno Paolo Ciavarro conosceva. Ospite di Pomeriggio Cinque, l’attrice ha raccontato il legame molto forte con l’influencer. Il primo incontro è avvenuto nella casa del GF Vip, dove è nato l’amore fra Clizia e Paolo. In seguito, dopo l’eliminazione della Incorvaia, la Giorgi ha voluto incontrarla di nuovo.

Fuori dalla casa di Cinecittà, la fashion blogger e l’attrice hanno creato un ottimo rapporto. “Quando Clizia è uscita dalla casa, è capitato che, fin dall’inizio, ci cercassimo – ha svelato alla D’Urso difendendola dalle critiche -. È paradossale. Mentre Paolo era all’oscuro di tutto, fra noi è nato un rapporto”. La Giorgi ha poi spiegato di aver conosciuto una splendida persona. Una persona che l’ha sostenuta anche nei momenti più duri lontano dal figlio Paolo Ciavarro.

L’attrice elogia la fidanzata del figlio

“Sono alle prese con una ragazza straordinaria – ha confessato -, come avevo intuito fin dall’inizio. Con quel candore intelligente, generosa umanamente. In questo momento in cui abbiamo avuto qualche momento un po’ così non sai come lei mi è stata vicina, con gioia, sdrammatizzando. Mi piace moltissimo”. La Giorgi infatti era stata fra i primi a indicare Clizia come la ragazza perfetta per Ciavarro, reduce da una love story finita. Quando i due si erano avvicinati nella casa del GF Vip, Eleonora non aveva nascosto la sua felicità.

Attualmente Clizia e Paolo sono divisi, ma sperano di riabbracciarsi molto presto. L’attore, arrivato secondo al GF Vip dopo Paola Di Benedetto, ha ribadito più volte i suoi sentimenti per la Incorvaia. La star di Instagram è reduce dalla fine del legame con Francesco Sarcina, da cui ha avuto la figlia Nina. Ed è pronta a vivere finalmente la relazione lontano dalle telecamere.

“Noi siamo già alla “fase due” – ha raccontato Clizia in un’intervista rilasciata a DiLei -. Abbiamo superato due mesi in cui ci scrivevamo solo dei messaggi a distanza tramite i social. Abbiamo portato avanti questa nostra passione, questo nostro sentimento. E adesso siamo già nella fase successiva, nella quale tutto è in salita. Ora stiamo facendo il conto alla rovescia di questi giorni che ancora ci separano. Anche se fortunatamente oggi abbiamo i telefoni”.

