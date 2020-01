Vuoi guardare il video di “Easy Driver Rai 1” puntata 18 gennaio 2020?

“Easy Driver Rai 1” puntata 18 gennaio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 18 gennaio 2020, è andata in onda una puntata di “Easy Driver Rai 1”. Alla conduzione Margherita Adamo. Il programma racconta come auto e moto interagiscono con l’ambiente ed il paesaggio. Con particolare attenzione a tutte le innovazioni tecniche rivolte al risparmio dei consumi e alla tutela dell’ambiente. Dunque, il programma racconta come auto e moto interagiscono con l’ambiente ed il paesaggio. Con particolare attenzione a tutte le innovazioni tecniche rivolte al risparmio dei consumi e alla tutela dell’ambiente.

“EASY DRIVER RAI1” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 18 GENNAIO 2020

