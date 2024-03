15 Marzo 2024

Vuoi guardare il video di “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024?

“E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024 (VIDEO)

Il 16 marzo 2024, Rai 3 presenta un documentario straordinario intitolato “E tu slegalo”. Questo programma, poi, celebra il centenario della nascita di Franco Basaglia, uno dei più grandi psichiatri italiani del XX secolo. Attraverso, inoltre, testimonianze dirette degli allievi di Basaglia e delle generazioni successive, il documentario ci offre un’immersione nelle idee rivoluzionarie che hanno plasmato le teorie sulla salute mentale.

La rivoluzione di Basaglia – “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024

Franco Basaglia, poi, è stato un pioniere nel campo della psichiatria, noto per aver messo al centro della cura la persona e il suo disagio. Le sue teorie, inoltre, hanno portato alla demolizione delle istituzioni manicomiali e all’eliminazione di pratiche disumane come la contenzione fisica e l’elettroshock. Basaglia, poi, ha lottato per un approccio umanistico alla salute mentale. Mettendo, dunque, fine alla segregazione e alla discriminazione dei malati di mente.

Le testimonianze degli allievi – “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024

Attraverso, poi. le testimonianze degli allievi diretti di Basaglia e delle generazioni successive, il documentario ci offre un’intima visione delle idee e delle pratiche che hanno caratterizzato il movimento della psichiatria democratica. Gli intervistati, inoltre, ci raccontano le sfide affrontate da Basaglia nel suo percorso di riforma e il suo impatto duraturo sul modo in cui la società guarda alla salute mentale.

Trasmissione in diretta e streaming – “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024

“E tu slegalo” andrà in onda in diretta su Rai 3, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire il documentario mentre va in onda. Per coloro che preferiscono guardare il programma in streaming, sarà disponibile su RaiPlay, consentendo un accesso flessibile ai contenuti della Rai da qualsiasi dispositivo.

La replica su RaiPlay – “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024

Per chiunque non riesca a seguire la trasmissione in diretta, “E tu slegalo” sarà disponibile in replica su RaiPlay. Questo consente agli spettatori di recuperare il documentario e di guardarlo in qualsiasi momento, garantendo un’esperienza di visione su misura per le proprie esigenze.

Conclusioni – “E tu slegalo” Rai 3 – 16 marzo 2024

Con “E tu slegalo”, Rai 3 celebra il centenario della nascita di Franco Basaglia, uno dei più grandi innovatori nel campo della salute mentale. Attraverso testimonianze dirette e approfondite, il documentario offre uno sguardo intimo sulle idee rivoluzionarie e il coraggio di Basaglia nel cambiare il modo in cui la società guarda alla malattia mentale. Una visione imperdibile per chiunque sia interessato alla storia della psichiatria e alla lotta per i diritti umani.



