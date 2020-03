È morto Gianni Mura maestro di giornalismo e storica firma dello sport italiano

Paolo Tomaselli per corriere.it

Era rimasto al mare, dove era andato agli inizi di febbraio per respirare aria buona. «Sono in ritiro per preparare il Tour», scherzava ma non troppo Gianni Mura, morto sabato a 74 anni per un improvviso attacco cardiaco all’ospedale di Senigallia. Perché essere al via della corsa francese per lui era più importante di quanto non lo sia per molti corridori professionisti. La Fiamma Rossa non è solo il titolo di una raccolta di suoi pezzi scritti dalla Francia, i primi erano dell’edizione del 1967. E non è solo quel triangolino rosso che annuncia l’ultimo chilometro. Era un fuoco che bruciava dentro a Gianni, sempre alla stessa intensità, sempre quella giusta. E gli consentiva di vedere le cose e di riscaldarle come nessun altro, già in quei pezzi scritti per la Gazzetta dello sport a 22 anni.

Quando di anni ne aveva già 72, la differenza non era poi molta, perché il tempo che è passato non aveva lasciato incrostazioni sul suo entusiasmo per una certa idea di Francia. Sulla sua capacità di capire le persone al di là di pregiudizi ed etichette, sul suo viaggio costante al cuore delle cose. E soprattutto sulla sua umiltà, che non era mai una posa innaturale, perché Mura chiedeva, si informava, telefonava, non voleva perdersi nessun dettaglio da raccontare su Repubblica ai suoi lettori. Proprio i lettoriadoravano anche le divagazioni gastronomiche, ben sapendo che un dettaglio può fare la differenza. Per chi come lui aveva il gusto del racconto, ma mai fine a se stesso.

Quella volta che Rasmussen lasciò il Tour come una ladro nella notte

Al Tour del 2007 la maglia gialla Rasmussen lasciò la corsa come un ladro nella notte. Da un baretto sui Pirenei dove aveva smangiucchiato un toast, Gianni dettò in pochissimi minuti un pezzo tutto a braccio, senza una virgola fuori posto. Del resto all’epoca e fino a pochissimi anni fa, lavorava ancora con la macchina per scrivere. Scatenando la curiosità (e il consueto servizio) delle televisioni giapponesi o americane. In quei reportage su di lui, mancava sempre una verità: a braccio o con vecchi strumenti, Mura restava sempre il numero uno, per distacco. Se ci fossero davvero allievi del suo livello, anche umano, si potrebbe dire che Gianni Mura fosse un Maestro. Lui che si è sempre sentito allievo di Gianni Brera, ma che per umanità e per umiltà, meritava appunto una cattedra a parte.

Una delle frasi più note — «Vado forte in salita per abbreviare l’agonia» – Marco Pantani l’aveva detta in risposta a una domanda di Mura. Mura che per quello scalatore di mare aveva coniato un soprannome che resterà per sempre: «Pantadattilo». Come Brera aveva ribattezzato «Abatino» Gianni Rivera o «Rombo di tuono» Gigi Riva. Non sono figurine, ma pezzi di un passato che anche grazie ai grandi giornalisti come Mura resta vivo. Come un dolore, come una gratitudine. E come quella fiamma rossa.

