“Drugs Sostanze Tossiche RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Drugs Sostanze Tossiche RaiPlay” è un documentario sugli Stati Uniti del 2017, quando i morti per droga furono superiori a quelli per incidenti stradali e armi da fuoco. Una crisi, poi, innescata dal ricorso eccessivo alla prescrizione di farmaci antidolorifici oppioidi. A volte, inoltre, anche per dolori banali, con la conseguenza di un devastante effetto collaterale. Ovvero, un incremento fuori controllo dell’uso di eroina e, poi, fentanyl. Quest’ultimo è un’alternativa low cost per chi soffre di dipendenza dagli oppiacei legali.

