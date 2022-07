Draghi al Quirinale da Mattarella per scongiurare la crisi di governo

da corriere.it

Nella serata di lunedì, il premier Mario Draghi è salito al Quirinale per confontarsi con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una decisione presa dopo che il capo dell’esecutivo ha avvertito il vento di crisi che soffia dai palazzi del Parlamento. E non solo da lì, perché anche le segreterie dei partiti sembrano piuttosto inquiete.

Fonti di Palazzo Chigi rivelano che al centro dei colloqui ci sono sia il recente viaggio in Africa di Mattarella, sia la situazione politica. Internazionale, nazionale ed economica. Draghi sembra piuttosto irritato per via dello smarcamento dei 5 stelle sul decreto Aiuti. Fatto ritenuto gravissimo anche da molti big della maggioranza.

La mossa di Silvio Berlusconi

Ma ciò che ha davvero convinto Draghi sull’impossibilità di andare avanti per il suo Governo, è stata una dichiarazione di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, infatti, ha espressamente chiesto al premier di “sottrarsi alla logica politicamente ricattatoria” del M5S. E, quindi, di avviare una verifica di maggioranza.

La Lega apprezza e questo non fa altro che mettere ulteriore pressione al presidente del Consiglio. Quest’ultimo, però, detesta l’essere strattonato a destra e a manca. Perciò mette un punto, ferma tutti e tutto e sale al Quirinale. Mattarella e Draghi parlano diffusamente dell’atteggiamento di Giuseppe Conte. Il quale, dopo aver posto un ultimatum a Draghi, non smette di alzare toni e asticella delle pretese. Intanto, all’interno dei 5 Stelle cresce la fronda di chi non voterà giovedì la fiducia al Senato sul decreto Aiuti. Un atto politico che, se portato avanti, condurrà inevitabilmente ad una crisi di governo. Crisi che, vista la situazione attuale, sarebbe davvero difficilmente comprensibile.

