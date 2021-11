“Dr Brain” scheda e recensione della serie tv Apple Tv

Disponibile su: Apple Tv

Genere: Fantascienza

Anno: 2021

Ideatore: Kim Jee-woon

Cast: Lee Sun-kyun, Lee Yoo-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye, Lee Jae-won, Uhm Tae-goo

Paese: Corea del Sud

Durata: 50 minuti

Episodi: 6

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Un brillante neuroscienziato di nome Sewon viene colpito da un’orribile tragedia personale quando la sua famiglia resta vittima di un misterioso incidente. Nel disperato tentativo di scoprire cosa è successo, il dottore fa di tutto per risolvere il tragico mistero. conducendo “sincronizzazioni cerebrali” con i morti per accedere ai loro ricordi, alla ricerca di indizi.

“Dr Brain” scheda e recensione della serie tv Apple Tv – La recensione di MoviePlayer.it

Non possiamo che ribadire la soddisfazione per il modo in cui Apple sta sviluppando i contenuti per la propria piattaforma streaming e per l’impatto che la serie di KIM Jee-woon ha sia dalle sue prime battute. Colpisce l’efficacia con cui l’autore mette in scena le sequenze più tese e suggestive, pur in un racconto che sviluppa il suo protagonista e si lascia andare a una struttura più propriamente investigative. Dr. Brain è una detective story da brividi che colpisce lo spettatore con la sua cura visiva e lo intrappola nei suoi meccanismi narrativi.

Recensione di Antonio Cuomo. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Moviestruckers.it

Dr. Brain è un interessante thriller dagli elementi fantascientifici. Con il proseguire della stagione, la serie coreana riesce a mantenere alta l’attenzione rilanciando sull’aspetto del mistero e dell’intrigo; purtroppo a soffrirne sarà la trovata principale, via via normalizzata. Un prodotto che comunque propone un intrattenimento valido per tutta la sua durata.

Recensione di Marco Scaletti. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di LegaNerd.com

E’ una serie con una premessa molto interessante che riesce a far sbocciare quasi fino in fondo. Costruita molto bene narrativamente parlando, interessante da vedere in ogni caso per appassionati del genere e non.

Recensione di Laura Della Corte. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

