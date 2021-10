“Dovrei farmi sterilizzare” Amedeo Goria in tilt dopo i rumors sulla gravidanza della fidanzata

da tuttogossipnews.it

Amedeo Goria, una volta conclusa la puntata del GF Vip, si è sfogato con Ainett Stephens sulla notizia della presunta gravidanza della sua fidanzata, Vera Miales. Le foto del pancino sospetto sono state mostrate nel salotto di Pomeriggio 5 e, in seguito, al giornalista nel corso della messa in onda del reality show.

Goria in puntata è sembrato perplesso: “Quella pancia è di una donna di due o tre mesi, io non vedo Vera da circa quarantacinque giorni”. Nella notte, poi, è sembrato letteralmente andare in tilt: “Sono notizie che beh, possono succedere. Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farti sterilizzare, una bella vasectomia”.

Amedeo si è poi mostrato preoccupato per l’ipotetica reazione dei figli, Gian Amedeo e Guenda: “Sono preoccupato. Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto”. Chiacchierando con Jo Squillo, ha poi aggiunto con sincerità: “Ho 67 anni, non me la sento di essere papà, a 68 anni, di un bambino di un anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei”.

