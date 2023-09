24 Settembre 2023

“Dottori in corsia” puntata di oggi 25 settembre 2023 (VIDEO)

Nell’emozionante puntata di oggi, 25 settembre 2023, della stagione 5 di “Dottori in Corsia”, i telespettatori sono stati travolti dalle toccanti storie dei dottori e delle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questa straordinaria serie, infatti, disponibile in streaming su RaiPlay, ci porta nell’affascinante mondo dell’assistenza pediatrica, offrendoci, poi, una panoramica approfondita del lavoro straordinario che si svolge in questo ospedale d’eccellenza.

“Dottori in Corsia”, dunque, ci permette di gettare uno sguardo dentro i numerosi reparti che compongono l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dalla neurochirurgia alla neonatologia, dalla cardiologia all’ortopedia, questa serie, infatti, ci mostra il lato umano della medicina e le sfide affrontate dai dottori mentre cercano di migliorare la vita dei giovani pazienti.

La Novità Della Stagione: Il Reparto del Dottor Alessandro Fiocchi

Una delle novità più entusiasmanti della quinta stagione è l’accesso al reparto del dottor Alessandro Fiocchi. Qui, infatti, il dottore e il suo team si dedicano alla cura di piccoli pazienti affetti da gravi allergie. Questo nuovo sguardo all’interno del reparto del dottor Fiocchi aggiunge un elemento di freschezza e rivelazione alla serie, portandoci nella complessa realtà della medicina allergologica pediatrica.

La Presenza Straordinaria di Eleonora Daniele

Un altro motivo di interesse per questa stagione è la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele. La celebre presentatrice televisiva si unisce alla squadra di “Dottori in Corsia,” aggiungendo la sua competenza e il suo affetto alle storie di speranza e resilienza presentate nella serie.

Per quanto riguarda la domanda “quando va in onda,” non c’è bisogno di attendere una specifica data e ora per vedere questa commovente serie. Grazie a RaiPlay, puoi goderti “Dottori in Corsia” in qualsiasi momento che ti sia più comodo. Puoi guardare le puntate passate e seguire le nuove puntate quando saranno disponibili in streaming.

In conclusione, “Dottori in Corsia” continua a regalarci storie ispiratrici e un’immersione toccante nell’ambiente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La quinta stagione promette di essere ancora più coinvolgente e commovente, e con la partecipazione di Eleonora Daniele, è un appuntamento imperdibile per chiunque ami la medicina e le storie di speranza. Non perdete l’opportunità di seguire questa straordinaria serie su RaiPlay.

“DOTTORI IN CORSIA” RAIPLAY PUNTATA 25 SETTEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

