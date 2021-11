“Dopesick” scheda e recensione della serie tv Disney Plus

Disponibile su: Disney Plus

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Danny Strong

Cast: Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Michael Stuhlbarg, Will Chase, Jake McDorman, Phillipa Soo

Paese: USA

Durata: 57-62 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Un medico scolastico compassionevole si ritrova coinvolto in un sinistro schema aziendale che perpetua la crisi americana della dipendenza da oppiacei.

“Dopesick” scheda e recensione della serie tv DisneyPlus – La recensione di MoviePlayer.it

Una pagina di televisione complessa, firmata da Danny Strong. “Dopesick” fa luce sulle origini della crisi degli oppioidi. Star come Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario Dawson e Michael Stuhlbarg si producono in eccellenti performance. Mettendosi al servizio del racconto di una piaga dolorosa che tormenta ancora oggi gli USA. Dietro la confezione accattivante si nasconde una coraggiosa presa di posizione contro l’industria farmaceutica e il suo lato oscuro.

Recensione di Valentina D’Amico. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di BadTaste.it

Dopesick è un prodotto ambizioso, che gestisce il vasto materiale a sua disposizione (non semplice da racchiudere in una miniserie) in maniera più che soddisfacente. Scatenando tutta la rabbia e la frustrazione che storie del genere devono evocare nello spettatore. E che amministra il potenziale umano a sua disposizione con grande efficacia. Sottolineando come dietro ai numeri di questa spaventosa crisi vi siano volti e storie importanti da raccontare. Nonché quelle che meritano davvero di essere ricordate.

Recensione di Teresa Soldani. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Moviestruckers.it

“Dopesick – dichiarazione di dipendenza” ci mostra l’altra faccia degli Stati Uniti. E nei suoi momenti più riusciti sembra farlo con una lucidità talmente estrema e distaccata da destare, a qualunque latitudine lo si guardi, l’inquietante consapevolezza che anche noi potremmo essere, un giorno, masticati e sputati da una società che ci chiede sempre di più. E ci tutela sempre di meno.

Recensione di Annalivia Arrighi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

