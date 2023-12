6 Dicembre 2023

Vuoi guardare il video di “Don Carlo” Verdi Teatro alla Scala 7 dicembre 2023

“Don Carlo” Verdi Teatro alla Scala 7 dicembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Il prestigioso Teatro alla Scala di Milano si prepara ad alzare il sipario il 7 dicembre 2023 per una serata indimenticabile, dedicata a uno dei capolavori assoluti di Giuseppe Verdi: “Don Carlo”. L’opera, poi, composta in quattro atti, è un dramma politico ispirato a Schiller. Fu, inoltre, originariamente pensato per Parigi e magistralmente adattato per la Scala da Verdi stesso. Questo evento, poi, è atteso con grande anticipazione, soprattutto dopo la memorabile edizione firmata da Riccardo Chailly ad Amsterdam alcuni anni fa.

La grande opera in tv con il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi dal Teatro alla Scala di Milano

La serata del 7 dicembre 2023, dunque, inaugura una nuova stagione che ha visto il Teatro alla Scala di Milano ripercorrere i primi anni creativi di Verdi. Con, infatti, spettacoli dedicati a opere come Giovanna d’Arco, Attila e Macbeth. Riccardo Chailly, direttore d’orchestra di fama internazionale, insomma, è nuovamente al timone. Portando, dunque, la sua visione unica e il suo talento nell’interpretazione delle opere del grande compositore italiano.

La regia teatrale, inoltre, è affidata a Lluís Pasqual, un nome noto nel panorama teatrale internazionale. Con, poi, una lunga carriera che spazia dal Teatre Llure di Barcellona agli anni trascorsi con Strehler al Piccolo e all’Odéon di Parigi. La sua capacità di riflettere sul Barocco, inoltre, aggiunge un elemento di profondità e significato all’interpretazione di “Don Carlo”. Conferendo, dunque, alla produzione una dimensione artistica unica.

Il cast di eccezionali interpreti, poi, è guidato da Anna Netrebko nel ruolo di Elisabetta di Valois e Francesco Meli nel ruolo di Don Carlo. Altri nomi di spicco, inoltre, includono Michele Pertusi nel ruolo di Filippo II, re di Spagna, Elina Garanca nella parte della Principessa d’Eboli. E, poi, Luca Salsi nei panni di Rodrigo, marchese di Posa.

Trama e libretto

Il libretto, inoltre, originariamente scritto da François-Joseph Méry e Camille du Locle, è tradotto in italiano da Achille de Lauzières e Angelo Zanardini. La trama avvincente e, poi, le dinamiche dei personaggi sono affidate alla regia televisiva di Arnalda Canali e dalla regia personalizzazione di Andrea Caradonna. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su trama e libretto dell’opera. Passiamo, poi, ora alla durata e a dove è possibile vedere l’evento in replica

Un evento dalla durata coinvolgente disponibile in replica su Rai 1 e RaiPlay

L’evento, condotto da Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni, è trasmesso su Rai 1 ed è disponibile in replica su RaiPlay. Offrendo, dunque, al pubblico l’opportunità di godere di questa straordinaria produzione in diverse occasioni. La durata dell’opera (circa 4 ore), ricca di emozioni e intensità, poi, si preannuncia come un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

In conclusione, dunque, la Scala di Milano si appresta a offrire al suo pubblico una straordinaria rappresentazione di “Don Carlo” di Giuseppe Verdi il prossimo 7 dicembre 2023. Un evento imperdibile, insomma, su Rai 1 e RaiPlay, che celebra il genio del compositore e la maestria degli artisti coinvolti. Promettendo, dunque, una serata indimenticabile all’insegna della grande musica e della tradizione operistica italiana.

“DON CARLO” VERDI TEATRO ALLA SCALA 7 DICEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO