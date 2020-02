Domenica In Mara Venier si schiera con Bugo e lancia una stoccata alla D’Urso

da dilei.it

Location inedita per Mara Venier, che ha condotto lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2020 direttamente dal Teatro Ariston. La conduttrice, vestita con un tailleur bianco, ha intervistato i cantanti che si sono sfidati per la Palma d’Oro e ha approfondito i temi più caldi con il supporto di esperti e giornalisti. Tra i quali Mara Maionchi, Francesco Facchinetti e Selvaggia Lucarelli.

Uno dei momenti più chiacchierati della settantesima edizione del Festival è, sicuramente, il momento dell’abbandono del palco da parte di Bugo in seguito alle offese di Morgan. La Venier ha accolto proprio Bugo, per permettergli di chiarire la sua posizione. “Faccio fatica a parlare di ciò che è accaduto – ha ammesso Bugo -. Conosco Marco da 17 anni e, come tutti gli amici, si litiga. Lo scenario ha esasperato la situazione. Avevo la canzone già pronta in primavera, ma quando l’ho sentita ho percepito che mancava qualcosa. Ho pensato che la voce di Morgan fosse perfetta, tanto che gli ho affidato la prima strofa. Mi sono preso tutti i rischi”.

Mara Venier: “Bugo a Domenica In in amicizia, mentre Morgan da Barbara D’Urso…”

Mara Venier, pur ammettendo che il fascino di Morgan è proprio nel suo essere ‘genio e sregolatezza’ si è schierata apertamente con Bugo. Non è mancata una stoccata a Morgan (e a Barbara D’Urso), che ha, invece, deciso di partecipare a Live – Non è la D’Urso. “Bugo è venuto da me a titolo di amicizia. Morgan è andato dalla D’Urso, e lì forse qualcosa gli hanno dato. Bugo, posso dirti che sono con te, sono dalla tua parte, completamente”. Per ribadire la sua posizione, Mara Venier ha invitato Bugo nella prossima puntata di Domenica In per consentirgli di esibirsi con il brano Sincero, questa volta da solo. Come risponderà Morgan? Troverà il sostegno di Barbara D’Urso?

