Domenica In Costanza Caracciolo si racconta “È dura ma Bobo mi aiuta”

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno aperto le porte della loro casa milanese alle telecamere di Domenica In. E, in collegamento video con Mara Venier, si sono raccontati a cuore aperto. Da poco diventati genitori bis, stanno attraversando un periodo di grandi emozioni.

La loro è una vera e propria favola d’amore, che ha portato alla nascita di due splendidi gioielli: Stella, che ha 18 mesi, e la piccola Isabel, venuta al mondo poche settimane fa. “È nata il 25 marzo, nel clou della pandemia” – ha rivelato Costanza. “È stata dura, ma è andata”. Anche perché ha dovuto affrontare il parto da sola, senza che il marito e gli altri suoi affetti potessero starle vicini. “Pensa, non avevo neppure il telefono perché mi si era bloccato proprio quel giorno”.

L’emozione dei due neo genitori è evidente, e Bobo non si è lasciato sfuggire l’occasione per lasciarsi andare ad un pensiero dolcissimo. “Non potevo immaginarmi un’emozione così forte. Tutti me lo dicevano, ma lo capisci solo quando in sala parto l’infermiera ti dà in braccio la tua bambina. Io sono pazzamente innamorato delle mie figlie”. E a quanto pare Vieri è un papà strepitoso, che non fa mai mancare il suo appoggio alla famiglia.

“Non dormo più di due o tre ore di seguito”

Costanza Caracciolo, a questo proposito, ha rivelato le difficoltà che stanno incontrando nella vita di tutti i giorni con due bambine così piccole. “Le abbiamo avute vicine per scelta, per farle crescere insieme, ma è dura. Non dormo più di due o tre ore di seguito. Lui mi aiuta molto, ma di notte devo allattare io”. A rendere ancora più difficile la situazione, la mamma di Costanza non ha ancora potuto conoscere dal vivo la piccola Isabel.

Mara Venier ha deciso di fare una sorpresa all’ex velina, mandando in onda un videomessaggio della sua mamma che ha suscitato grande emozione nel pubblico. Ma nel corso dell’intervista non si è parlato solamente del presente. La Venier ha voluto scavare un po’ nel passato della coppia, riportando a galla alcuni dei loro momenti più belli. Ha raccontato in breve del matrimonio a sorpresa che Bobo e Costanza hanno celebrato lo scorso anno, con una cerimonia super segreta.

Poi ha chiesto loro di rivelare in diretta come si sono incontrati: “Ci conosciamo da 12 anni, all’epoca io ero fidanzato e lei pure” – ha spiegato Bobo. La Caracciolo ha aggiunto: “Ci siamo rivisti di nuovo al momento giusto per entrambi”. Una splendida serata trascorsa a Roma, con tappa al Colosseo illuminato dai raggi della luna, ha fatto tutto il resto. E oggi Bobo e Costanza stanno vivendo una favola meravigliosa.

