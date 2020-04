Domenica delle Palme Papa Francesco “Non siamo soli nella pandemia Cristo ci dà forza”

Domenica delle Palme Papa Francesco “Non siamo soli nella pandemia Cristo ci dà forza”

da avvenire.it

Papa Francesco ricorda a tutti che “non siamo soli nel dramma della pandemia. Oggi di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: ‘Coraggio. Apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene'”. E così anche noi possiamo e dobbiamo sostenere gli altri. “Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, ma al bene che possiamo fare”. “La vita non serve se non si serve”. Poi, il Santo Padre si rivolge ai giovani: “Guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce”.

Questi sono solo alcuni dei passaggi da sottolineare all’interno dell’omelia della Messa delle Palme. Una celebrazione che si svolge all’altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro. Uno scenario che contrasta visibilmente con quello degli anni passati, quando era all’insegna di un’atmosfera gioiosa. I fedeli sono assenti, i collaboratori liturgici del Pontefice ridotti all’essenziale. Lo spazio tra l’altare della Confessione, dove si commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, e l’altare della Cattedra dove si svolge la messa è scandito solo da un semplice addobbo di plame e ulivi. Tutto in poco più di 30-40 metri. Papa Francesco asperge con l’acqua benedetta le piante. Poi ascolta la proclamazione del Vangelo di Matteo in cui si fa memoria dell’ingresso del Signore nella città santa tenendo in mano un ramo di palma.

Cristo sofferente al fianco dell’umanità sofferente è un forte segno di speranza e coraggio

Quindi si incammina verso l’altare della Cattedra. Dietro l’altare c’è il Crocifisso miracoloso di san Marcello al Corso, a fianco della sede papale l’icona della Salus Populi Romani. Lo scenario è inconsueto, si, i fedeli sono fisicamente assenti, ma comunque possono ascoltare le potenti parole di Papa Francesco attraverso le televisioni e i siti internet. Cristo sofferente al fianco dell’umanità sofferente è un forte segno di speranza e coraggio. Cristo si è fatto servo per amore ed è arrivato sino alla più infamanti delle morti, ovvero quella sulla croce. Però è uscito vittorioso sul male sulla morte stessa, sottolinea il Pontefice. Un Cristo che, pure in un momento così difficile per il mondo intero, mostra all’uomo la via della salvezza.

Papa Francesco pone a tutti una domanda fondamentale: “Che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a provare il tradimento e l’abbandono?”. La risposta che dà è “non tradire quello per cui siamo stati creati, non abbandonare ciò che conta. Siamo al mondo per amare Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto. A riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura sull’amore. Allora, in questi giorni santi, a casa, stiamo davanti al Crocifisso, misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo la grazia di vivere per servire”.

Domenica delle Palme Papa Francesco “Non siamo soli nella pandemia Cristo ci dà forza”

Il Pontefice, poi, volge idealmente il suo sguardo ai giovani. Non è un caso, perché la Domenica delle Palme è, sin dal 1986, su iniziativa di Giovanni Paolo II, la Giornata mondiale della Gioventù, che quest’anno si celebra su base diocesana. “Guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come Gesù per noi”.

Quindi, Papa Francesco prende spunto dal racconto evangelico della Passione, per analizzare il tradimento e l’abbandono sofferti da Gesù. Egli “ha subito il tradimento del discepolo che l’ha venduto e del discepolo che l’ha rinnegato. È stato tradito dalla gente che lo osannava e poi ha gridato: «Sia crocifisso!» (Mt 27,22). È stato tradito dall’istituzione religiosa che l’ha condannato ingiustamente e dall’istituzione politica che si è lavata le mani”. Perciò, Papa Francesco esorta “Guardiamoci dentro. Se siamo sinceri con noi stessi, vedremo le nostre infedeltà. Quante falsità, ipocrisie e doppiezze! Quante buone intenzioni tradite! Quante promesse non mantenute! Quanti propositi lasciati svanire! Il Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa quanto siamo deboli e incostanti. Quante volte cadiamo, quanta fatica facciamo a rialzarci e quant’è difficile guarire certe ferite”.

Cristo ci guarisce “prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti”

Cristo ci guarisce “prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti. Così che noi, anziché scoraggiarci per la paura di non farcela, possiamo alzare lo sguardo verso il Crocifisso, ricevere il suo abbraccio e dire: ‘Ecco, la mia infedeltà è lì, l’hai presa Tu, Gesù. Mi apri le braccia, mi servi col tuo amore, continui a sostenermi… Allora vado avanti!’. Gli siamo cari e gli siamo costati cari – ricorda il Pontefice -. Santa Angela da Foligno testimoniò di aver sentito da Gesù queste parole: ‘Non ti ho amata per scherzo'”. Sul tradimento subìto da Gesù, Papa Francesco sottolinea come sia stato al massimo grado, tanto da farGli gridare: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

“Quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l’abbandono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi”. Quindi, il Pontefice conclude: “Il Padre, che ha sostenuto Gesù nella Passione, incoraggia anche noi nel servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva la vita”.

L’Angelus

Il Papa chiude la celebrazione con la recita dell’Angelus. Il Pontefice dedica un pensiero a chi ha preso parte alla funzione attraverso i mezzi di comuncazione. Poi, però, torna a rivolgersi ai giovani, che “vivono in maniera inedita, a livello diocesano, l’odierna Giornata Mondiale della Gioventù”. Il Santo Padre, inoltre, ricorda che in questa Domenica delle Palme era previsto il passaggio della Croce dai giovani di Panamá a quelli di Lisbona. “Questo gesto così suggestivo – ha annunciato – è rinviato alla domenica di Cristo Re, il 22 novembre prossimo. In attesa di quel momento, esorto voi giovani a coltivare e testimoniare la speranza, la generosità, la solidarietà di cui tutti abbiamo bisogno in questo tempo difficile”.

Papa Francesco, poi, aggiunge che domani, 6 aprile, “ricorre la Giornata Mondiale dello Sport per la Pace e lo Sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite. In questo periodo, tante manifestazioni sono sospese, ma vengono fuori i frutti migliori dello sport. La resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé. Dunque, rilanciamo lo sport per la pace e lo sviluppo”.

Domenica delle Palme Papa Francesco “Non siamo soli nella pandemia Cristo ci dà forza”

Infine, il pensiero va a tutti coloro che stanno soffrendo in questo periodo. “Carissimi, incamminiamoci con fede nella Settimana Santa, nella quale Gesù soffre, muore e risorge. Le persone e le famiglie che non potranno partecipare alle celebrazioni liturgiche sono invitate a raccogliersi in preghiera a casa, aiutate anche dai mezzi tecnologici. Stringiamoci spiritualmente ai malati, ai loro familiari e a quanti li curano con abnegazione. Preghiamo per i defunti, nella luce della fede pasquale. Ciascuno è presente al nostro cuore, al nostro ricordo, alla nostra preghiera”. Conclude invitando tutti ad imparare da Maria il silenzio interiore, lo sguardo del cuore, la fede amorosa per seguire Gesù sulla via della croce, che conduce alla gloria della Risurrezione. Lei cammina con noi e sostiene la nostra speranza”.

“BENEDIZIONE DELLE PALME 2020 DEL PAPA RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO