Vuoi guardare il video di “Doc Nelle Tue Mani streaming” episodio 12?

“Doc Nelle Tue Mani streaming” episodio 12 (VIDEO)

da raiplay.it

“Doc Nelle Tue Mani streaming”, episodio 12, è la storia di Andrea Fanti. L’uomo perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. Per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre. Ma un semplice paziente. Con una vita amputata di ricordi, inoltre, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto. Dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei.

“DOC NELLE TUE MANI” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 12

