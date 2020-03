Vuoi guardare il video di “Doc Nelle Tue Mani Rai 1” prima puntata?

“Doc Nelle Tue Mani Rai 1” prima puntata (VIDEO)

da raiplay.it

“Doc Nelle Tue Mani Rai 1”, prima puntata, è la storia di Andrea Fanti. L’uomo perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. Per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre. Ma un semplice paziente. Con una vita amputata di ricordi, inoltre, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto. Dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei.

“DOC NELLE TUE MANI” GUARDA IL VIDEO PRIMA PUNTATA

