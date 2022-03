Vuoi guardare il video di “Doc nelle tue mani 2” RaiPlay streaming episodio 15?

“Doc nelle tue mani 2” RaiPlay streaming episodio 15 (VIDEO)

da raiplay.it

“Doc nelle tue mani 2” RaiPlay streaming, episodio 15, ci riporta a febbraio 2020. Doc, poi, è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi. Giulia, poi, si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina. Inoltre, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Poi, persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre. Il quale, inoltre, nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese.

“DOC NELLE TUE MANI 2” RAIPLAY STREAMING GUARDA IL VIDEO EPISODIO 15

