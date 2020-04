Disney Plus “La famiglia di Elefanti” Mark Linfield e Vanessa Berlowitz “Non è troppo tardi per salvare il pianeta”

Claudia Catalli per MyMovies.it

Ha portato avanti studi di zoologia a Oxford, poi la passione per il cinema ha preso il sopravvento ed è diventato un filmaker conosciuto in tutto il mondo. Ma non ha mai abbandonato il suo primo amore: gli animali e la natura. Il documentarista Mark Linfield ci ha costruito sopra una carriera intera. Coinvolgendo sua moglie, la produttrice Vanessa Berlowitz, in tutti i suoi progetti. Il risultato sono opere spettacolari come la serie tv Pianeta Terra, per cui ha vinto un Emmy Award. E come il docufilm La famiglia di elefanti, tra i titoli di punta di Disney + in programma per la Giornata della Terra del 22 aprile. Realizzarlo, raccontano a MYmovies, è stata una vera scommessa. Non capita tutti i giorni di mollare tutto per seguire gli elefanti nella migrazione sulle orme dei loro antenati.

Ecco qual è il segreto per realizzare il documentario perfetto sul mondo animale

Vi siete fatti un’idea su quale possa essere il segreto per realizzare il “perfetto” documentario sul mondo animale?

Mark: Passare più tempo possibile con gli animali e lavorare gomito a gomito con chi li studia e conosce profondamente. Abbiamo portato avanti le riprese per tre anni, insieme ai migliori esperti di elefanti del mondo.

Vanessa: Come filmaker e come famiglia abbiamo scommesso su questa vicinanza quotidiana. Ci siamo trasferiti nella Natura e seguito dal vivo la migrazione di questi pachidermi attraverso il vasto deserto del Kalahari. Qualcosa di inimmaginabile e emozionante.

Filmare animali e trascorrerci così tanto tempo insieme, condividere spazi ed esperienze con loro dev’essere un’incredibile opportunità di vita, prima che di lavoro. Che cosa sentite di aver imparato in tutti questi anni?

Mark: Lezioni preziose, gli animali sono portatori sani di valori incrollabili, quali la solidarietà, la forza della famiglia, il legame del gruppo. È commovente come si aiutino e proteggano l’un l’altro di fronte alle difficoltà della vita. Degli elefanti, in particolare, ci ha colpito quanto siano empatici e intelligenti.

Vanessa: Per non parlare delle femmine, piene di attenzioni, cure, compassione, determinazione nell’occuparsi delle loro famiglie. Sono leader nate, c’è solo da imparare.

Tornando al film, come avete coinvolto Megan Markle nel progetto, in qualità di voce narrante?

Vanessa: Insieme al Principe Harry è molto impegnata in tutta una serie di attività legate alla tutela degli animali. Il nostro documentario è stato prodotto a sostegno dell’associazione Elephants Without Borders, che opera in Botswana. Per garantire la prosperità di umani ed elefanti e per proteggere questi ultimi. Hanno sostenuto e condiviso da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, in che modo documentari come i vostri possono sensibilizzare chi guarda sul tema della tutela del pianeta?

Mark: È molto difficile sentire l’urgenza di proteggere qualcosa di cui non sai nulla. Leggere non basta, rischia di rimanere un’operazione astratta. Inoltre siamo così bombardati da cattive notizie che rischiamo di pensare che ormai non ci sia più nulla da fare. Con i miei documentari, invece, cerco di lanciare messaggi di speranza. C’è ancora parecchio da fare per proteggere e salvare le specie animali che raccontiamo. Non è troppo tardi per rimboccarsi le maniche.

Il prossimo progetto? “America”

Il vostro prossimo progetto si intitola America. Cosa potete anticiparci al riguardo?

Vanessa: La nostra intenzione, insieme a National Geographic, è portare gli spettatori a visitare la ricchezza della diversità di cui è fatta l’America. Attraversando le regioni più iconiche, dal gelido nord alla Pacific Coast, fino all’East Coast.

Mark: Speriamo di poterlo realizzare al più presto. Al momento, come tutti, siamo bloccati causa Coronavirus. Incrociamo le dita, c’è ancora tanto là fuori che merita di essere raccontato.

