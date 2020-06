Disney+ ecco un altro film che uscirà in streaming invece che in sala

Laura Silvestri per cinema.everyeye.it

Il Coronavirus ha completamente rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento per i tempi a venire. E alcuni alcuni dei maggiori cambiamenti sono avvenuti nei calendari degli Studios, a partire da quello Disney. Vediamo quali sono le ultime novità al riguardo. Il primo cambiamento riguarda il passaggio su Disney+ del film d’animazione The One and Only Ivan, basato sull’omonimo romanzo di K. A. Applegate. E che vede nel cast anche Angelina Jolie, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Helen Mirren, Brooklyn Prince e Danny DeVito.

Come successo già con Artemis Fowl di Kenneth Branagh, The One and Only Ivan verrà reso disponibile esclusivamente in streaming per gli abbonati al servizio. A partire dal 21 agosto (data americana). Sul fronte strettamente cinematografico, invece, a essere rimandati da settembre 2020 all’estate del prossimo anno saranno i Beatles. Con il documentario The Beatles: Get Back, previsto ora per il 27 agosto 2021.

Intanto, il film targato 20th Century Fox Everybody’s Talking About Jamie passerà dal 23 ottobre 2020 al 22 gennaio 2021. Mentre una pellicola che era stata precedentemente rimossa dal calendario, The Personal History of David Copperfield con protagonista Dev Patel, uscirà in sala il 14 agosto. Al posto di The One and Only Ivan. Come ricorderete, questi non sono i primi spostamenti di date annunciati dalla compagnia. Che è ancora alle prese con l’effetto domino creatosi proprio a causa dei precedenti slittamenti. Vedremo come andranno ad incastrarsi in futuro gli altri progetti in cantiere in casa Disney (e non solo).

