Dinamo Kiev-Lazio streaming gratis – 27 settembre 2024 (VIDEO)

La partita Dinamo Kiev-Lazio ha visto la Lazio dominare dall'inizio alla fine. La Lazio ha iniziato subito forte, e al 5′ minuto è arrivato il primo gol di Dia. Poi, la squadra ha continuato a controllare il gioco con sicurezza. La difesa della Dinamo Kiev ha tentato di resistere, ma il pressing della Lazio è stato costante.

Uno due micidiale

Inoltre, i biancocelesti non si sono fermati solo al primo gol. Sul finire del primo tempo, in meno di due minuti, la Lazio ha segnato altre due reti, dimostrando grande incisività. Poi, Dele-Bashiru ha firmato il secondo gol con una splendida azione. Successivamente, Dia ha trovato la sua seconda rete personale, portando la Lazio sul 3-0.

Un secondo tempo movimentato

Nel secondo tempo della partita Dinamo Kiev-Lazio, la Lazio ha continuato a cercare il quarto gol. Poi, Pedro ha colpito il palo con un tiro preciso che ha fatto tremare la difesa avversaria. Inoltre, la tensione è cresciuta quando entrambe le squadre hanno subito delle espulsioni. Prima Braharu è stato espulso, poi Noslin ha ricevuto il cartellino rosso. Questi episodi hanno acceso ulteriormente la gara.

La solidità difensiva dei biancocelesti

Inoltre, la Lazio ha dimostrato una grande solidità difensiva, mantenendo il vantaggio di 3-0 fino al fischio finale. Poi, i tifosi biancocelesti hanno potuto celebrare una vittoria importante in trasferta.

