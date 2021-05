Diletta Leotta scoppia di nuovo la passione con Can Yaman (FOTO)

Diletta Leotta scoppia di nuovo la passione con Can Yaman (FOTO)

da tuttogossipnews.it

Continua a far parlare di sé Diletta Leotta finita al centro delle cronache per la presunta rottura con il bel Can Yaman. E poi per un flirt, risalente a dicembre, con il figlio del proprietario della Roma Ryan Friedkin.

L’amore però sembra essere tornato tra la presentatrice e l’attore. E a testimoniarlo ci sarebbero proprio le foto del settimanale Chi che li ha beccati un resort di lusso sul Lago di Como. Come si vede nelle foto i due sembrano più affiatati che mai e si godono il relax in piscina tra bagni ed effusioni. Insomma love is in the air, fino al prossimo scoop.

