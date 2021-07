Diletta Leotta e Can Yaman “non mi tirare però” Urla sotto gli occhi dei paparazzi lui la strattona caos in Turchia

Francesco Fredella per liberoquotidiano.it

Prima Capri e poi la Turchia. Diletta Leotta e Can Yaman, la super coppia di questi ultimi mesi, sembra al settimo cielo. Ma arriva un nuovo video che testimonia la notizia riportata da alcuni siti in cui una serata sarebbe finita male a causa del malumore del protagonista di “DayDreamer le Ali del Sogno”. In pratica un battibecco tra Can Yaman e Diletta.

Andiamo per gradi. I due sono a cena in un ristorante ed i paparazzi sono pronti ad attenderli all’uscita: sale la tensione. Diletta Leotta mantiene la calma, Can Yaman sembra avere poca, molto poca, pazienza. E strattona la sua fidanzata per portarla via. “Non mi tirare però! Ho detto non mi tirare, stai tranquillo, rispondi e digli che è tutto ok.

[…] Mi fa troppo ridere, è una situazione incredibile. Dai amore rispondi, io vorrei anche rispondere ma non capisco niente“, urla Diletta mentre i paparazzi cercano qualche scatto. Durante la marcia, per evitare i fotografi, il papà di Can cade a terra. L’attore cerca di farlo rialzare e tutto finisce nel migliore dei modi. Ma questo video, in poco tempo, fa il giro della Rete.

Qualche tempo fa, invece, la Leotta era stata “pizzicata” con un altro uomo. Un bacio che aveva dato un sapore clamoroso e scandalistico. Lei, però, si era difesa con una vera motivazione: “La foto in cui bacio l’altro ragazzo? Era prima di Can Yaman. A 29 anni un limone posso concedermelo? Avrete dato dei baci anche voi credo. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Non ne posso più delle fake news. Con i paparazzi ho un buon rapporto. Spesso di raccontano cose non vere, per questo mi arrabbio. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Però con loro mi sono sempre fermata a parlare”.

