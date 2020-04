Vuoi guardare il video di “Diario di casa RaiPlay” puntata 6 aprile 2020?

“Diario di casa RaiPlay” puntata 6 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Diario di casa Raiplay”, puntata 6 aprile 2020, è il programma che spiega il coronavirus ai bambini. Lo fa come se fosse un gioco del perché. Alla conduzione Armando Traverso e Carolina Benvenga, che si rivolgono ai più piccoli per aiutarli a capire. La trasmissione, inoltre, ha come ospiti pediatri, psicologi ed educatori. Con un linguaggio adeguato ai più giovani. può rispondere ai dubbi e agli interrogativi che i bambini inviano tramite i social.

“DIARIO DI CASA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 APRILE 2020

