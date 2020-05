Vuoi guardare il video di “Diario di casa RaiPlay” puntata 19 maggio 2020?

“Diario di casa RaiPlay” puntata 19 maggio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Diario di casa Raiplay”, puntata 19 maggio 2020, è il programma che spiega il coronavirus ai bambini. Lo fa come se fosse un gioco del perché. Alla conduzione Armando Traverso e Carolina Benvenga, che si rivolgono ai più piccoli per aiutarli a capire. La trasmissione, inoltre, ha come ospiti pediatri, psicologi ed educatori. Con un linguaggio adeguato ai più giovani. può rispondere ai dubbi e agli interrogativi che i bambini inviano tramite i social.

“DIARIO DI CASA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 MAGGIO 2020

