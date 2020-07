Diaco contro Matano lite furibonda per la Cuccarini nei corridoi della Rai

da baritalianews.it

E’ notizia delle ultime ore che i corridoi della Rai siano stati teatro di una lite molto accesa, dai toni molto duri scoppiata tra Pieluigi Diaco e Alberto Matano. In realtà, più precisamente, si dovrebbe dire che le indiscrezioni parlano di un furibondo Pierluigi Diaco che ha attaccato un Alberto Matano che è rimasto in silenzio per tutto il tempo. Motivo della lite l’esclusione, dalla conduzione della prossima edizione de Vita in diretta, dell’amica molto importante per Pierluigi Diaco, Lorella Cuccarini.

Pierluigi Diaco, che attualmente è alla conduzione di “Io e te”, programma quotidiano della fascia del primo pomeriggio, ha accusato in modo molto acceso Alberto Matano di aver fatto fuori Lorella Cuccarini. La notizia della lite è stata riferita dal paparazzo Alan Fiordelmondo che, sul suo account Instagram Wolf Break Official, ha scritto così. “Volano stracci fra Alberto Matano e Pier Luigi Diaco. Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano. Con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla “Vita in diretta”. Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica.

Matano non ha risposto agli insulti di Diaco

Stando a quanto riferito da Fiordelmondo Diaco, nei corridoi della Rai, appena incontrato Alberto Matano lo avrebbe fermato. E accusato molto duramente con toni di voce molto alti, di essere la causa dell’allontanamento di Lorella Cuccarini dal programma Vita in diretta. La lite sarebbe avvenuta di fronte a diversi testimoni mentre, pare, che Alberto Matano sia rimasto in silenzio, senza controbattere nulla. Come sta facendo da quando è diventata pubblica questa vicenda a differenza di Lorella Cuccarini che ha avuto modo di dire la sua. Rendendo pubblica una lettera di ringraziamento a tutta la redazione de Vita in diretta.

Pierluigi Diaco, attraverso twitter, aveva in qualche modo dimostrato già il suo affetto per Lorella Cuccarini. E aveva scritto così: “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”.

