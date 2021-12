“Diabolik” scheda e recensioni del film

“Diabolik” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Azione, Avventura, Poliziesco, Thriller

Anno: 2021

Regia: Antonio Manetti, Marco Manetti

Cast: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roja, Serena Rossi, Roberto Citran, Claudia Gerini, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Pier Giorgio Bellocchio, Daniela Piperno, Guglielmo Favilla, Urbano Barberini, Giovanni Calcagno, Davide Devenuto, Stefano Pesce, Massimo Triggiani

Durata: 133 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-Type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik. Che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo. L’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale. E questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo.

“Diabolik” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Preparatevi a essere sorpresi, e spiazzati, da questo Diabolik, perché probabilmente è l’opposto di quel che tutti si aspettavano. Un film volutamente anacronistico, sbucato dal passato, che il passato – del cinema e del fumetto – lo mette in scena senza alcun ammiccamento vintage o postmoderno. Ma semplicemente proponendolo a uno spettatore cui viene chiesto di aderire entrando nel film da solo, senza dargli facili appigli o ganci ironici.

Filologicamente correttissimo sia nei confronti del fumetto che nell’Italia e del cinema degli anni Sessanta, Diabolik è un film ultra-cinefilo, rigorosissimo. Tutto di testa. Dove lo stile è innegabile ma è uno stile composto e compunto, che desatura tanto i colori quanto le emozioni e la spettacolarità. C’è dentro anche tanto Hitchcock, perfettamente incarnato dalla vera protagonista del film, una Eva Kant che è una donna che visse due volte. Che richiama il ghiaccio bollente di Grace Kelly per eleganza e temperamento.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Diabolik” scheda e recensioni del film di MyMovies.it

Da Mario Bava ai Manetti Bros. La nuova versione cinematografica di Diabolik riparte proprio da lì, dalla fine degli anni ’60. Dopo la versione po di Bava, un adattamento più classico che seduce di nascosto e conquista alla distanza.

Recensione di Simone Emiliano. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ evidente che i registi abbiano voluto omaggiare un certo cinema classico e allo stesso tempo la controparte cartacea originaria. Cercando di catturarla sul grande schermo soprattutto attraverso una ricostruzione attenta nelle scenografie, nei costumi, nel trucco, nelle inquadrature e nei dettagli. Emergono maggiormente i personaggi femminili rispetto a quelli maschili. Portando alla luce la tematica dell’abuso emotivo e dell’emancipazione femminile. Facendo perdonare qualche scivolone nella sceneggiatura un po’ troppo elementare nel susseguirsi di causa-effetto degli eventi.

Recensione di Federico Vascotto Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE” SCHEDA E RECENSIONE DEL FILM