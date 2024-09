“Di padre in figlio – Vita da tifosi” Rai 3 streaming puntata 14 settembre 2024 (VIDEO)

13 Settembre 2024

“Di padre in figlio – Vita da tifosi” su Rai 3 è un programma che esplora il mondo del tifo calcistico, un fenomeno che va oltre una semplice partita di calcio. Il tifo è qualcosa che resta invariato nel tempo, una passione che attraversa le generazioni. Poi, il programma racconta storie di tifosi che vivono questa passione come un vero e proprio rito, un simbolo di appartenenza che resiste alle delusioni. Inoltre, il tifo unisce persone di diverse estrazioni sociali, abbattendo le barriere per novanta minuti.

Di padre in figlio – Vita da tifosi: puntata di oggi

La puntata di oggi di “Di padre in figlio – Vita da tifosi” si concentra sulle storie personali di tifosi di diverse squadre italiane. Poi, il programma mostra come la passione calcistica venga tramandata di generazione in generazione. Inoltre, le telecamere seguono i tifosi nella “curva”, un luogo sacro dove le differenze sociali vengono annullate e tutti vivono lo stesso entusiasmo. Medici, avvocati, operai e artigiani si trovano uno accanto all’altro, uniti dall’amore per la propria squadra.

Di padre in figlio – Vita da tifosi 14 settembre 2024: come guardare il video

Se non hai potuto seguire la puntata in diretta, puoi guardarla in streaming su RaiPlay. Poi, il video completo della puntata del 14 settembre 2024 è disponibile sulla piattaforma, dove potrai rivedere ogni momento. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere i segmenti che ti interessano di più, RaiPlay ti permette di personalizzare l’esperienza di visione.

Di padre in figlio – Vita da tifosi Rai 3: repliche e streaming

Le repliche di "Di padre in figlio – Vita da tifosi" sono disponibili su RaiPlay.

Il tifo come rito e appartenenza

“Di padre in figlio – Vita da tifosi” non si limita a raccontare il calcio, ma esplora l’aspetto più profondo del tifo. Poi, il programma analizza come la fede calcistica rappresenti una forma di identità collettiva che resiste alle mode e alle influenze esterne. Inoltre, mette in evidenza come il tifo sia un’esperienza condivisa che attraversa le generazioni, unendo padri e figli in un legame indissolubile. La “curva” diventa un luogo di incontro e di aggregazione, dove non esistono gerarchie sociali.

In conclusione, la puntata del 14 settembre 2024 di “Di padre in figlio – Vita da tifosi” è disponibile in streaming su RaiPlay. Poi, puoi guardare la replica e scoprire le storie che si nascondono dietro la passione calcistica dei tifosi italiani. Inoltre, il programma continua a essere un viaggio affascinante nel mondo del tifo, dove la passione per il calcio diventa un rito condiviso da generazioni

