18 Marzo 2024

Vuoi guardare il video di “Di Martedì” ultima puntata 19 marzo 2024?

“Di Martedì” ultima puntata 19 marzo 2024 (VIDEO)

da La7.it

Il talk show “Di Martedì” condotto dal carismatico Giovanni Floris è tornato in diretta stasera su YouTube con una puntata imperdibile. La puntata di ieri, poi, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, e questa sera promette di essere ancora più avvincente, grazie a una serie di ospiti di rilievo che si esibiranno sul palco.

Un appuntamento di Fuoco – Puntata 19 marzo 2024

La puntata di ieri, quindi, ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori che hanno seguito il talk show in diretta su YouTube. Le discussioni appassionate e le interviste incisive hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo, mentre Floris ha affrontato argomenti attuali e scottanti con i suoi ospiti.

Ospiti di Prestigio – Puntata 19 marzo 2024

Nella puntata di stasera, “Di Martedì” accoglie ospiti di grande risonanza che, infatti, daranno un contributo significativo alle discussioni in programma. Tra i protagonisti della serata, quindi, ci saranno nomi noti a livello nazionale e internazionale, pronti a condividere le loro prospettive su questioni importanti e attuali.

Un Appuntamento da Non Perdere – Puntata 19 marzo 2024

Se, infatti, non hai avuto la possibilità di seguire la puntata di ieri, non preoccuparti. Puoi, dunque, recuperarla su YouTube, dove è disponibile il canale ufficiale del programma. Inoltre, assicurati di sintonizzarti stasera in diretta per non perdere l’ultima puntata, che promette, infatti, di essere ancor più avvincente e ricca di spunti interessanti.

“DI MARTEDI'” ULTIMA PUNTATA 19 MARZO 2024 GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO